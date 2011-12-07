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Казанскому реабилитационному центру «Апрель» в этом году исполнится 20 лет

За годы работы помощь в нем оказали 6 тыс. детей с отклонениями в развитии.

В этом году с момента открытия казанского реабилитационного центра «Апрель» исполнится 20 лет. За годы работы помощь в нем оказали 6 тыс. детей с отклонениями в развитии.

По словам замдиректора Альбины Тимашевой, в центре готовят детей к «нормальной жизни» – учат навыкам самообслуживания и социализируют их в обществе Она рассказала, что в среднем курс составляет три недели, который проходят два раза в год.

Тимашева также добавила, что «Апрель» оснащен современным оборудованием, необходимым для эффективной реабилитации и абилитации детей с нарушениями развития. В нем ребята с синдромом Дауна и умственной отсталостью занимаются с логопедами, дефектологами, получают медицинские услуги, посещают физиокабинет и кабинет ЛФК.

Сейчас в очереди в реабилитационный центр насчитывается 360 человек. 

КВ
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