Казанцы помогут исправить ошибки в вывесках на татарском языке

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннуллин и старший научный сотрудник института Рифат Мирхаев.

В Казани с 1 февраля по 1 сентября проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках, выполненных на татарском языке. Он был организован по инициативе Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Таким образом организаторы рассчитывают поспособствовать популяризации татарского языка, привлечь внимание к проблеме ошибок в информационных табличках.

Для участия необходимо быть зарегистрированным пользователем республиканского портала госуслуг. Далее надо сделать фотографию с изображением ошибки в табличке, отправив ее в раздел «Ошибки в названиях и надписях» в приложении «Народный контроль» с указанием адреса. При этом важно, чтобы из фотоматериалов было ясно, какой организации принадлежит информационная табличка.

Существует также возможность направить сообщение об ошибке в письменном виде в ИЯЛИ Академии наук. Отправить письмо с фотографиями следует на адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 12, либо по электронной почте iyali.anrt@mail.ru.

К концу года организаторы наградят 10 человек, приславших наибольшее количество сообщений об ошибках.