«КВ» - 30 лет: листаем подшивку. Выпуск №12

2002 год

Год ознаменовался интересной датой — 4 декабря начинался отсчет ровно 1000 дней до 1000-летия Казани. В связи с этим стартовал проект «1000-летию Казани — 1000 дней социальной поддержки» в рамках рассчитанной до 2005 года Программы адресной социальной поддержки жителей Казани.

Огромной популярностью пользовалась рубрика «Прямая связь» и «Доктор, у меня это…». Мы приглашали в редакцию руководителей разных ведомств, экспертов, врачей и давали читателям возможность пообщаться с ними по телефону. К тому же каждую неделю на страницах «КВ» выходила рубрика «Горячий телефон», где публиковались ответы специалистов на актуальные вопросы горожан. И не случайно «КВ» стали победителями журналистского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Лицом к лицу с читателем».

Ватикан готов обсудить конкретную дату передачи России Казанской иконы Божией Матери — эту историческую новость «КВ» сообщили 26 июня.

Казань посетила инспекционная комиссия УЕФА. Она познакомилась со спортивной инфраструктурой города, проектами строительства новой арены на 40 тысяч зрителей и реконструкции старого стадиона («Казанский футбол стучится в Европу», «КВ» от 13 сентября).

«Казанский „Рубин“ в Премьер-лиге!» Эту долгожданную новость «КВ» сообщили 17 октября.

30 ноября в Казани открылся «Баскет-холл», а 20 декабря — культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». «КВ» опубликовали репортажи с этих событий.

В Казани обнаружена одна из двух самых миниатюрных печатных книг в мире. В редакцию ее принес Гильфан Газеев. Он стал героем статьи «Это должно попасть в Книгу Гиннесса!» («КВ» от 30 апреля).

Весной на российском телевидении завершился показ культового американского сериала «Санта-Барбара». Встал вопрос: что делать с популярнейшей рубрикой «Санта-Барбара» по-казански»? Было решено ее не переименовывать, и она до сих пор — добрый бренд нашей газеты.

В октябре уже в пятый раз состоялся «Осенний марафон», который организовали и проводили «Казанские ведомости».

«КВ» провели круглый стол с участием известных деятелей культуры и представителей городских властей «Власть надо окультуривать» («КВ» от 30 ноября).

В Казани под эгидой мэра города Камиля Исхакова состоялся II Всероссийский чемпионат молодых кулинаров. Об этом поведал материал «История плюс кулинария: вкусно!» («КВ» от 18 октября).

4 декабря «КВ» напомнили о важной дате: остается ровно 1000 дней до 1000-летия Казани.