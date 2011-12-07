Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мэрия: «В 2020 году более 1 тыс. казанских семей улучшили жилищные условия»

На программы по улучшению жилищных условий власти выделили 894 млн рублей.

В Казани в 2020 году жилищные условия улучшили 1 185 семей, сообщает пресс-служба мэрии.

«На реализацию всех профильных программ из федерального и республиканского бюджетов было привлечено более 894 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Так по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Казани» соцвыплаты на покупку жилья получили 23 молодые семьи. 814 семей воспользовались программой соципотеки. 12 малоимущих семей, проживающих в коммунальных квартирах и комнатах блочного типа, получили помещения по договору соцнайма. Еще 36 квартир реализовано по программе «Жилье горожанам». Также жилищные условия улучшили четыре многодетные семьи. 

КВ
Лента новостей