Мэрия: «В 2020 году более 1 тыс. казанских семей улучшили жилищные условия»

В Казани в 2020 году жилищные условия улучшили 1 185 семей, сообщает пресс-служба мэрии.

«На реализацию всех профильных программ из федерального и республиканского бюджетов было привлечено более 894 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Так по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Казани» соцвыплаты на покупку жилья получили 23 молодые семьи. 814 семей воспользовались программой соципотеки. 12 малоимущих семей, проживающих в коммунальных квартирах и комнатах блочного типа, получили помещения по договору соцнайма. Еще 36 квартир реализовано по программе «Жилье горожанам». Также жилищные условия улучшили четыре многодетные семьи.