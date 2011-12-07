Минздрав РТ: Прививку «Спутником V» гораздо легче переносят пожилые люди

Главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева сообщила, что прививку «Спутником V» гораздо легче переносят пожилые люди.

По ее словам, вырабатываемый титр антител у пенсионеров не меньше, чем у людей в возрасте 25–40 лет. Напротив, люди зрелого возраста переносят прививку от коронавируса хуже, чем пожилые. При этом Абдулганиева отметила, что граждане старше 65 лет быстрее подвергаются заболеванию, нежели молодые. А потому им по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию и пройти вакцинацию. К тому же скоро лето, а это значит настанет время общения с внуками.

Терапевт добавила, что уровень формирования антител к COVID-19 у людей старше 80 лет снижен, но все равно продолжает вырабатываться.