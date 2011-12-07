Школьники Татарстана могут принять участие в Международном форуме «Одаренные дети»

Школьники Татарстана могут принять участие в XXIV Московском Международном форуме «Одаренные дети».

Отмечается, что программу всестороннего развития личности ребенка с 1998 года реализует Общероссийское общественное движение «Одаренные дети — будущее России». Она проводится в 3 тура.

Учащиеся 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, домов творчества и школ искусств могут побороться за 22 номинации по призванию к будущей профессии. Участие в форуме бесплатное.