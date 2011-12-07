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Школьников из многодетных семей в Челнах обеспечат бесплатным горячим питанием

Сейчас им обеспечены более 30 тысяч учащихся начальных классов.

В новом учебном году школьников из многодетных семей в Челнах обеспечат бесплатным горячим питанием. Такое распоряжение дал мэр города Наиль Магдеев.

На итоговой сессии местного Совета градоначальник сообщил, что соответствующее решение было принято после многочисленных обращений от семей с тремя детьми.

Также он отметил, что бесплатное школьное питание было организовано для 31 843 учащихся начальных классов. А с осени прошлого года бесплатные обеды начал получать 481 ребенок с ограниченными физическими возможностями.

КВ
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