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Стихи Пастернака перевели на татарский язык

Поэту открыли мемориальную доску в Менделеевске.

В Менделеевске состоялось открытие мемориальной доски в честь поэта Бориса Пастернака, сообщает «Бизнес-Онлайн».

Табличку установили на фасаде здания краеведческого музея. В церемонии открытия приняли участие замглавы Менделеевского района Лейсан Галеева и председатель всемирного татарского форума молодежи Ленария Муслимова.

На мероприятии прозвучали стихи и песня Пастернака на татарском языке. Также в городе открылась выставка, посвященная творческому пути Пастернака.

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