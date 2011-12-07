Стихи Пастернака перевели на татарский язык

В Менделеевске состоялось открытие мемориальной доски в честь поэта Бориса Пастернака, сообщает «Бизнес-Онлайн».

Табличку установили на фасаде здания краеведческого музея. В церемонии открытия приняли участие замглавы Менделеевского района Лейсан Галеева и председатель всемирного татарского форума молодежи Ленария Муслимова.

На мероприятии прозвучали стихи и песня Пастернака на татарском языке. Также в городе открылась выставка, посвященная творческому пути Пастернака.