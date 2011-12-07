Ученые КФУ рассказали о симптомах, появляющихся у переболевших коронавирусом людей

Ученые КФУ рассказали о симптомах, встречающихся у переболевших коронавирусом людей.

Исходя из представленной специалистами статистики, «постковидный синдром» проявляется у 20% переболевших COVID-19 граждан, однако процент может и превышать названный, поскольку многие болеют бессимптомно.

Известно, что последствия болезни могут проявляться до 12 недель и дольше. Среди таковых: онемение конечностей, повышенная потливость, расстройство ЖКТ, кожные заболевания, высокая утомляемость, одышка, ухудшенная концентрации внимания, нарушение терморегуляции, памяти, депрессивное состояние, когнитивные и психические нарушения, повышенные риски сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.

Ученые напомнили, что коронавирус ослабляет иммунитет. Поэтому при появлении хотя бы одного из симптомов следует обратиться к врачу и уделить особое внимание здоровому образу жизни.