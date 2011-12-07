В ДУМ РТ заключили, что для мусульман допустима вакцинация от COVID-19

В Духовном управлении мусульман Татарстана заключили, что для мусульман допустима вакцинация от COVID-19.

В пресс-службе республиканского муфтията пояснили, что к такому мнению они пришли исходя из принципов Корана и шариата, которые гласят о ценности человеческой жизни и ее сохранения и об «обстоятельствах крайней необходимости», которые «дозволяют запретное».

Поэтому «независимо от состава прививки» верующие могут пройти вакцинацию от коронавируса. Перед этим в ДУМ РТ посоветовали обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам.