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В Казани ресторан продавал алкоголь без лицензии

У заведения изъяли крепкий алкоголь.

В Казани полиция изъяла алкоголь у ресторана, который продавал крепкие напитки без лицензии, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, сотрудники полиции заподозрили ресторан в нарушении. В ходе оперативных мероприятий в заведении была зафиксирована продажа вина. Всего было изъято 43 л алкогольной продукции.

На имя владельца ресторана выписаны протоколы по статьям: «Нарушение правил продажи алкогольной продукции», «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции физлицами», «Нарушение госучета в области оборота алкоголя» и «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия».

Материалы направлены в Госалкогольинспекцию РТ. 

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