В РТ начали реализацию плана мероприятий по снижению и профилактике йододефицита

Премьер-министр РТ Алексей Песошин утвердил план мероприятий по снижению и профилактике йододефицита у татарстанцев. Осуществление его рассчитывается на 2021−2024 годы.

Ответственными за реализацию проекта назначили Управление Роспотребнадзора по РТ. Отчитываться о достигнутых результатах в ведомстве будут ежегодно до 1 апреля. Также его сотрудники совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в РТ будут заниматься пропагандой здорового питания, в частности, среди тех татарстанцев, что испытывают дефицит микро- и макронутриентов.

Также обязательства возложили на Минсельхозпрод республики. Специалистам поручено увеличить ассортимент и объемы производства продукции, обогащенной йодом.