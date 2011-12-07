В Татарстан прибудет партия новой вакцины «Спутник Лайт»

В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили о скорой поставке вакцины «Спутник Лайт». Сделать ее могут те жители республики, что принимают понижающие иммунитет препараты.

По словам главного терапевта РТ Дианы Абдулганиевой, «Спутник Лайт» это бустерная вакцина, которая способна поднимать уровень антител. Она рассчитана на тех пациентов, которые из-за злокачественных образованиях и заболеваниях крови вынуждены получать искусственно понижающую иммунитет терапию. Пропивая иммуносупрессоры, антитела у них вырабатываются дольше, чем у других. Поэтому для них создали вакцину «Спутник Лайт».