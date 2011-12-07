Женщина, убившая свекра топором, сядет на 6 лет

Жительница Буинска, убившая свекра топором, получила наказание в виде шести лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло в октябре 2020 года. 44-летняя женщина пришла в гости к свекру и пожаловалась на оскорбления и избиения со стороны супруга. Мужчина пообещал ей поговорить с сыном, когда тот вернется из командировки.

После этого разговора он попросил женщину закапать ему глазные капли. Сноха ушла за лекарством, но вернулась с топором и нанесла свекру удар по голове. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

Женщина не первый раз совершила преступление. В августе 2018 года она уже была осуждена на три года условно за убийство новорожденного ребенка.

В этот раз ее осудили по статье «Умышленное убийство» на шесть лет колонии общего режима.