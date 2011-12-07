Казанская гимназия №75 получила 1 млн рублей за победу в «Большой перемене»

Казанская гимназия № 75 получила 1 млн рублей за победу в городском фестивале «Большая перемена». Награждение победителей провел мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Наконец-то общество поняло, что на первом месте стоит личность ребенка, а личность ребенка начинается с его развития, с развития его творческих способностей. Спасибо большое нашему городу, мэру Казани — это поддержка для многих школ» — сказала директор гимназии Лариса Помыкалова.

Как сообщает пресс-служба исполкома, для учеников этого учебного заведения участие в конкурсе оказалось дебютным и сразу же успешным. Свое выступление они объединили сразу в несколько жанров. Сами школьники признаются, что репетировали постановку они после занятий на протяжении целого года.

Всего участие в конкурсе приняли более 2 000 школьников 1-11 классов.

Второе место в нем заняла школа № 69 и получила приз в размере 550 тыс. рублей. Третье место между собой разделили школа № 174 и лицей № 177, каждое учебное заведение получило по 300 тыс. руб.