Профессор Мурат Каримов: Главный секрет долголетия - умеренность во всем

Казахи для татар и татары для казахов — самые близкие люди

— Мурат Абдулхаевич, как вы, врач по профессии, стали изучать историю взаимоотношений Казахстана и Татарстана?

— Мне история и судьба наших народов всегда были интересны. Все тюркоязычные народы, по существу, — один народ. Исторически сложилось так, что история каждого народа, каждого языка, культуры стала развиваться по-своему, однако коренные, общие традиции, несмотря ни на что, сохранились. Казахи для татар и татары для казахов — самые близкие люди.

Сейчас в Казахстане проживают 278 тысяч татар. Раньше было больше. Много татар, для которых Казахстан стал второй родиной, они внесли большой вклад в развитие экономики, культуры, науки, образования, спорта страны. И уроженцы Казахстана, которые жили и живут в Татарстане, часто становились его гордостью. Например, Казахстан подарил Татарстану великого композитора, основателя Казанской консерватории Назиба Жиганова, который родился в Уральске. Мне об этом особенно приятно говорить, потому что Назиб Гаязович — мой дядя.

— Тукай тоже тесно связан с Казахстаном…

— Да, в 9 лет Тукай приехал в Уральск к своей тете Газизе Забировой и прожил в Казахстане более 10 лет. Там он поступил в медресе «Мутыгия», работал наборщиком и корректором в типографии, участвовал в издании первых номеров газеты «Фикер» («Мысль»). Это была первая в Западном Казахстане татарско-казахская газета.

О замечательных, талантливых людях — казахстанских татарах и казахах, много сделавших для Татарстана, и особенно для Казахстана, я рассказал в книге «Татары Республики Казахстан». Материал собирал и систематизировал 25 лет. Соблюдал принцип составления энциклопедии: биографические данные, источники информации… В прошлом году книга была издана в Алма-Ате.

Народная дипломатия на государственном уровне

— Как налаживались дипломатические связи между нашими странами?

— Отношения двух президентов были довольно напряженные. Два великих человека — Минтимер Шарипович Шаймиев и Нурсултан Абишевич Назарбаев, несмотря ни на какие противоречия и сложности, смогли найти общий язык. И так получилось, что их сближал я.

— Интересно, как это было?

— В 1995 году в Казахстане отмечался 150-летний юбилей великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева. Этот год был объявлен ЮНЕСКО Годом Абая. Я тогда был руководителем Ассоциации татарских общественных и культурных центров Казахстана. Стали думать, как организовать официальное приглашение на празднование для Минтимера Шаймиева. Обратился в секретариат Президента Казахстана. Мне сказали: «На предстоящей сессии посадим вас в президиум. А там попробуйте сами подойти к Нурсултану Абишевичу…» И меня, руководителя общественной организации, действительно посадили в президиум. Когда Назарбаев проходил к своему месту, я подошел к нему с просьбой о встрече двух президентов и вручил ему письмо Президента РТ Минтимера Шаймиева о создании официального Полномочного представительства Татарстана в Казахстане. Нурсултан Абишевич предложил пригласить Минтимера Шариповича на торжества, посвященные юбилею Абая.

Было сделано все для того, чтобы визит Минтимера Шариповича в Казахстан состоялся. Возникло много дипломатических тонкостей, например, как встречать? Встречать главу Татарстана назначили заместителя министра госимущества. А по протоколу президента должен встречать президент или вице-президент. В итоге Минтимера Шаймиева встречала целая делегация, которую возглавлял вице-президент Казахстана Эрик Асамбаев.

Когда в Казахстане создавалось Полномочное представительство Татарстана, Минтимер Шарипович предложил мне стать полпредом Татарстана в Казахстане.

— Вы 7 лет были полпредом, с какими сложностями пришлось столкнуться?

— Дипломатические отношения приходилось выстраивать практически с нуля. Некоторым казахским деятелям не очень нравилось, что Татарстан стал самостоятельной, суверенной республикой. Они продолжали считать, что Татарстан — лишь один из субъектов Российской Федерации и отдельно с ним выстраивать дипломатические отношения не надо. Мне каждый раз приходилось говорить, что Татарстан не подписывал Федеративного договора с Россией, а заключил двусторонний договор.

Все было не так просто, приходилось во всем проявлять дипломатичность. В результате в августе 1997 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписали договор об открытии Полномочного представительства РТ в РК. А в июле 2013 года Президент РТ Рустам Минниханов и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыли Генеральное консульство Казахстана в Казани.

Мне посчастливилось быть первым Полномочным представителем Республики Татарстан в Республике Казахстан, и я знаю, что дружба между нашими народами очень крепкая. Кому-то это может понравиться, кому-то не понравится, но я — националист. Я до боли в сердце люблю татарский народ. И в то же время я — интернационалист, уважаю культуру, традиции, язык других народов. И считаю, очень важно, что этот год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства.

Главное в борьбе против рака — держаться до последнего

— Хотелось бы узнать у вас, как у онколога, почему количество людей, заболевших раком, постоянно растет?

— Это очень серьезная тема… Причин, вызывающих раковые опухоли, много. Но могу сказать так: во многих случаях это генетическая предрасположенность. И если в семье бабушки, дедушки болели раком, то надо более внимательно относиться к собственному здоровью, регулярно проходить профилактические обследования.

— Есть мнение, что рак — это результат обид, разочарований, недовольства жизнью…

— Это не обиды. Рак — такая же болячка, как и другие заболевания, и не надо ее мистифицировать.

— Рак развивается бессимптомно. Какие признаки должны насторожить, чтобы человек понял: в организме произошел какой-то сбой?

— Если мы бы знали, как и когда болезнь начинается, борьба с онкопатологиями была бы намного эффективнее. Особенно страшно, когда заболевают дети. Ребенок смотрит на тебя глазами, полными боли, и спрашивает: «Доктор, когда же я умру?» Что ему ответить? Не знаем мы! Не знаем, кому какой срок жизни отпущен… Часто после таких обходов я запирался в своем кабинете и плакал…

Да, сегодня есть такие формы рака, при которых пациенту помочь не могут. Но наука стремительно развивается, и заболевание, которое сегодня считают неизлечимым, завтра будут успешно лечить. Уже сейчас есть препараты, которые позволяют добиться длительной ремиссии, и многие онкологические больные десятилетиями продолжают жить активной жизнью. Поэтому надо держаться до последнего. И врачу надо до последнего бороться за жизнь пациента.

И еще — надо верить в Бога. Понимаю, услышать такие слова от врача, наверное, странно и удивительно, но вера творит настоящие чудеса…

— Мурат Абдулхаевич, в чем секрет активного долголетия?

— Как доктор медицины могу сказать: главное — умеренность. Ешь все, что хочется, но знай меру. Физическая нагрузка должна быть обязательно, пусть умеренная, но ежедневная. Я, например, каждое утро делал гимнастику на улице. Но пока активность пришлось снизить — в прошлом году переболел ковидом. После болезни похудел, ослаб, память стала подводить. Сейчас, к счастью, силы возвращаются.

Я убежден, что сохранить здоровье помогают три важных фактора: доброта, терпеливость, щедрость. И еще — жизнь продлевает радость. У каждого свои радости. Для меня самая большая радость — это общение.

Справка

Мурат Каримов родился 18 апреля 1931 года в поселке Джамбейты Западно-Казахстанской области в семье служащих. Трудовую деятельность начал в 1943 году рабочим маслозавода, тогда ему было 12 лет. В 1957 году окончил Казахский государственный медицинский институт, затем аспирантуру. Работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией КазНИИ онкологии и радиологии. В 1971 году защитил докторскую диссертацию в Москве. Был директором института краевой патологии Минздрава Казахской ССР. С 1986 по 1997 год — заведующий лабораторией КазНИИ онкологии и радиологии. В 1997 году назначен Полномочным представителем Республики Татарстан в Республике Казахстан.

В 1989 году был выбран председателем Алма-Атинского татарского культурного центра. В 1990 году создал Ассоциацию татарских общественных и культурных центров Казахстана и избран ее президентом. Член исполкома Всемирного конгресса татар, заместитель председателя Совета аксакалов татарского народа. Член Национального Совета Казахстана. Награжден многими государственными наградами. Профессором Муратом Каримовым опубликовано около 300 научных работ по медицине и 20 работ по истории казахов, татар и тюркологии.

Супруга — Найтя Хайруловна Каримова, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник КазНИИ кардиологии. Сын — Искандер, доцент Казанской медицинской академии. Дочь — Альфия, доцент КФЭИ. Трое внуков. Хобби — история, садоводство, музыка.