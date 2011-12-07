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Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки самолета в Бегишево

Причиной жесткой посадки послужила самопроизвольная уборка шасси, после чего самолет сел на брюхо.

После аварийной посадки учебного самолета в аэропорту Бегишево началась проверка. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Известно, что самолет Diamond DA-42 принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Внутри находились курсант и инструктор вуза, они в результате происшествия не пострадали.

Причиной жесткой посадки послужила самопроизвольная уборка шасси, после чего самолет сел на брюхо, что привело к повреждению винтов и гондол двигателей.

Сейчас проводится проверка Камской транспортной прокуратурой и Приволжским Управлением Росавиации на соблюдения законодательства о безопасности полетов. 

КВ
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