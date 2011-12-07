Участие молодежи в поисковых работах говорит о ее патриотизме и бережном отношении к историческому наследию страны, считает Владимир Путин.

«Нравственный долг всех россиян — сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, восстановить имена и судьбы погибших бойцов и мирных жителей», — говорится в телеграмме главы государства.

В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» активисты участвуют в захоронение найденных воинов, проводят поисковые экспедиции и мероприятия, связанные с почтением памяти павших бойцов. В этом году открытие Вахты Памяти состоялось на Сахалине.

Ранее сообщалось, что в этом году активисты из Татарстана примут активное участие в акции. Поисковики из РТ примут участие в акции «Вахта Памяти» на Сахалине.