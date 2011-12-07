Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе на «Премию МИРа»

Татарстанцев приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «Премии МИРа». Он призван для выявления людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества и реализации социальных инициатив, сообщили в молодежной общественной организации МИР.

«Премия — способ выразить признательность и дань уважения современным и будущим героям нашей страны, чей вклад в дело мира не должен остаться без внимания», — рассказали организаторы.

Она присуждается в 8 номинациях: «Добрые новости»; «Здравая инициатива»; «Вопреки»; «Экологическая ответственность»; «Добрый коллектив»; «Народная Премия»; «Подвиг»; «Добрая организация года».

Подать заявку и узнать о конкурсе подробнее можно на сайте: премиямира.мы-мир.рф. Сбор заявок продлится до 1 августа этого года.