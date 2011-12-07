Татарстанцы могут бесплатно распечатать фотографии ветеранов ВОВ

В Татарстане можно бесплатно распечатать фотографии ветеранов ВОВ. Акция проходит в рамках подготовки к шествию «Бессмертный полк», сообщается на официальном сайте МФЦ.

«Воспользоваться услугой можно в любом многофункциональном центре Казани», — уточняется в сообщении.

Для того чтобы бесплатно распечатать фотографию участника Великой Отечественной войны, необходимо предоставить фото и краткие сведения о ветеране.

В МФЦ предупреждают, что в тот же день забрать готовый снимок не получится. Заказ печати делается заранее.

Формат готовых фотографий А4.