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Татарстанцы могут бесплатно распечатать фотографии ветеранов ВОВ

Акция проходит в рамках подготовки шествия «Бессмертный полк».

В Татарстане можно бесплатно распечатать фотографии ветеранов ВОВ. Акция проходит в рамках подготовки к шествию «Бессмертный полк», сообщается на официальном сайте МФЦ.

«Воспользоваться услугой можно в любом многофункциональном центре Казани», — уточняется в сообщении.

Для того чтобы бесплатно распечатать фотографию участника Великой Отечественной войны, необходимо предоставить фото и краткие сведения о ветеране.

В МФЦ предупреждают, что в тот же день забрать готовый снимок не получится. Заказ печати делается заранее.

Формат готовых фотографий А4.

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