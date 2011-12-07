В Казани начали отливать памятник Воину-Освободителю на место сгоревшего в Заинске

На месте сгоревшего в Заинске памятника появится новый. Об этом сообщила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Памятник Воину-Освободителю начали отливать из бронзы в Казани. Его доставят в парк в преддверии Дня Победы – 6-7 мая. 11 из 26 деталей монумента уже готовы.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что инцидент произошел после шалости трех девочек и мальчика 2010-2012 годов рождения. За поджог на их родителей составили материалы по ст. 5.35 КоАП РФ.