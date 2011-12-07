Заведующей отделением Зеленодольского ПНД отменили домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, ранее такая мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 29 дней была избрана за отказ в госпитализации пенсионера, в чьей квартире позже произошел взрыв газа.

В связи с тем, что фигурантка дела страдает заболеванием, находясь под домашним арестом она лишается возможности приобретать медикаменты и продукты питания. При этом домашний арест предполагает полную изоляцию в жилом помещении, а женщина живет одна.

К тому же, преступление, в котором она обвиняется, Верховный суд отнес к категории средней тяжести. Поэтому домашний арест отменен. А новая мера пресечения назначена в виде запрета определенных действий.