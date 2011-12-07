162 татарстанских фермера получат гранты на создание и развитие фермерских хозяйств

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В Татарстане 162 фермера получат гранты на развитие фермерских хозяйств, сообщили в пресс-службе минсельхоза РТ.
Гранты предоставляются на реализацию программы «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту „Агростартап“ в Татарстане на 2019–2024 годы» на общую сумму 159 млн рублей.
Фермеры получившие гранты, займутся мясным и молочным скотоводством, коневодством, овцеводством, птицеводством и пчеловодством, а также выращиванием грибов, плодовых и ягодных культур, зерновых, зернобобовых, кормовых культур и производством товарной рыбы.
Всего на конкурс было подано 300 заявок.