162 татарстанских фермера получат гранты на создание и развитие фермерских хозяйств

В Татарстане 162 фермера получат гранты на развитие фермерских хозяйств, сообщили в пресс-службе минсельхоза РТ.

Гранты предоставляются на реализацию программы «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту „Агростартап“ в Татарстане на 2019–2024 годы» на общую сумму 159 млн рублей.

Фермеры получившие гранты, займутся мясным и молочным скотоводством, коневодством, овцеводством, птицеводством и пчеловодством, а также выращиванием грибов, плодовых и ягодных культур, зерновых, зернобобовых, кормовых культур и производством товарной рыбы.

Всего на конкурс было подано 300 заявок.