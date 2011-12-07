Более 1 050 татарстанских школ подключат к высокоскоростному интернету

В Татарстане более 1 050 школ обеспечат доступом к высокоскоростному интернету к 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе минцифры РТ.

«Таким образом, все общеобразовательные учреждения в Татарстане к новому учебному году будут обеспечены скоростным доступом в интернет», — уточнили в ведомстве.

Также, в ведомстве отметили, что в этом году высокоскоростной интернет подключат в 10 средних профессиональных учреждениях, а в следующем году — 3 средних специальных учебных заведения.

Подключение к высокоскоростному интернету общеобразовательных учреждений проводится в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Всего в рамках программы в республике высокоскоростным интернетом обеспечат более 3,4 тыс. социально значимых объектов.