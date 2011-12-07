В Татарстане за время пандемии количество разводов сократилось на 90%. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина.

«В условиях пандемии у нас количество разводов снизилось на 90%, практически сошло на нет. Это связано с ограничительными мерами», — сказала Нигматуллина.

Кроме того, спикер отметила, что с 12 мая ни одного заявления о разводе не поступало.

По мнению Нигматуллиной, самоизоляция показала семейным парам, что из кризиса выйти достойно можно только вместе.