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Нигматуллина: «В условиях пандемии у нас количество разводов снизилось на 90%»

В республике после самоизоляции не подали ни одного заявления о разводе.

В Татарстане за время пандемии количество разводов сократилось на 90%. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина.

«В условиях пандемии у нас количество разводов снизилось на 90%, практически сошло на нет. Это связано с ограничительными мерами», — сказала Нигматуллина.

Кроме того, спикер отметила, что с 12 мая ни одного заявления о разводе не поступало.

По мнению Нигматуллиной, самоизоляция показала семейным парам, что из кризиса выйти достойно можно только вместе. 

КВ
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