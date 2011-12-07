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Татарстан вошел в топ-3 регионов России по выходу бизнеса в онлайн-формат

С начала года количество татарстанских продавцов, использующих онлайн-площадки для реализации продукции, выросло на 60%.

Татарстан вошел в топ-3 рейтинга по выходу бизнеса в «онлайн»-формат, сообщает Ozon.

В апреле этого года татарстанцы сделали почти 250 тыс. заказов продуктов первой необходимости на Ozon, это на 178%, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество татарстанских продавцов, реализующих свою продукцию на маркетплейсе, выросло на 60%. Республика вошла в тройку лидеров среди регионов России по «онлайн» активности бизнеса. Также в тройку лидеров вошли Уральский регион и Ленинградская область. 

КВ
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