Татарстан вошел в топ-3 регионов России по выходу бизнеса в онлайн-формат

Татарстан вошел в топ-3 рейтинга по выходу бизнеса в «онлайн»-формат, сообщает Ozon.

В апреле этого года татарстанцы сделали почти 250 тыс. заказов продуктов первой необходимости на Ozon, это на 178%, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество татарстанских продавцов, реализующих свою продукцию на маркетплейсе, выросло на 60%. Республика вошла в тройку лидеров среди регионов России по «онлайн» активности бизнеса. Также в тройку лидеров вошли Уральский регион и Ленинградская область.