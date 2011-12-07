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В казанских ЗАГСах регистрация брака проходит в масках и перчатках

Молодоженов и посетителей обязали приходить в казанские ЗАГСы в средствах индивидуальной защиты.

В казанских ЗАГСах молодоженов и посетителей обязали приходить в защитных масках и перчатках, сообщила начальник Управления ЗАГС кабмина РТ Гульшат Нигматуллина ИА «Татар-информ».

«С 12 мая мы открыли все органы записи актов гражданского состояния для приема посетителей, но опять-таки с соблюдением мер. Обязательно наличие масок, перчаток, соблюдение дистанции», - сказала Нигматуллина.

Она также рассказала, что за время самоизоляции более 500 пар зарегистрировали свои отношения.  

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