В казанских ЗАГСах регистрация брака проходит в масках и перчатках

В казанских ЗАГСах молодоженов и посетителей обязали приходить в защитных масках и перчатках, сообщила начальник Управления ЗАГС кабмина РТ Гульшат Нигматуллина ИА «Татар-информ».

«С 12 мая мы открыли все органы записи актов гражданского состояния для приема посетителей, но опять-таки с соблюдением мер. Обязательно наличие масок, перчаток, соблюдение дистанции», - сказала Нигматуллина.

Она также рассказала, что за время самоизоляции более 500 пар зарегистрировали свои отношения.