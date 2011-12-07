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В Татарстане более 1,2 тыс. предпринимателей подали заявки на кредит под 0% для выплаты зарплат

Банки одобрили 684 просьбы предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса.

В Татарстане 1 282 предпринимателя подали заявки на получение кредита под 0% для погашения долгов по выплате заработных плат сотрудникам. Об этом рассказал глава минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Одобрено 684 заявки на 1,5 млрд рублей. Отказано было 228 предпринимателям», — уточнил Шагиахметов.

Он также напомнил, что к программе по выдаче беспроцентных кредитов подключились 40 банков, 16 из них — татарстанские.

Напомним, беспроцентный кредит для выплаты зарплат положен юрлицам и ИП, которые работают не менее одного года в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. Для крупных и средних предприятий одним из главных условий выдачи кредита является сохранение как минимум 90% занятости по сравнению с 31 марта прошлого года.

КВ
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