В Татарстане задолженность по аренде за имущество и землю составила 396 млн рублей

В Татарстане задолженность за аренду на имущество и землю составила 396 млн рублей. Такие данные представил на совещании в Доме правительства РТ министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглуллин.

«Допустили рост задолженности 24 муниципальных района. В 15 муниципальных образованиях задолженность снижена, в том числе в Казани — на 820 тыс. рублей, в Набережных Челнах — на 4,5 млн рублей», — рассказал министр.

Напомним, предпринимателям, арендующим госимущество и пострадавших от пандемии коронавируса предоставляются отсрочка или освобождение от арендной платы.