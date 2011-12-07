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В Татарстане задолженность по аренде за имущество и землю составила 396 млн рублей

Рост задолженности допустили в 24 районах республики.

В Татарстане задолженность за аренду на имущество и землю составила 396 млн рублей. Такие данные представил на совещании в Доме правительства РТ министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглуллин.

«Допустили рост задолженности 24 муниципальных района. В 15 муниципальных образованиях задолженность снижена, в том числе в Казани — на 820 тыс. рублей, в Набережных Челнах — на 4,5 млн рублей», — рассказал министр.

Напомним, предпринимателям, арендующим госимущество и пострадавших от пандемии коронавируса предоставляются отсрочка или освобождение от арендной платы. 

КВ
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