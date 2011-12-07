В Татарстане засеяно 85% прогнозных площадей

На полях Татарстана засеяно 85% (1 520 га) прогнозных площадей, сообщил министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.

«Из них зерновые — 94% (978 тыс.га); масличные — 72% (205 тыс.га); сахарная свекла — 99% (49 тыс.га); кукуруза — 64% (118 тыс.га); кормовые — 82% (210 тыс.га)», — сказал Зяббаров.

Он также отметил, что полностью завершил посевную кампанию Заинский район, а к завершению готовятся Нурлатский, Тетюшский, Тукаевский, Буинский районы.

Кроме того, Зяббаров отметил, что в республике изменили структуру посевных площадей по рекомендациям минсельхоза РТ. Так, сокращены площади посева сахарной свеклы на до 50 тыс га, увеличилась площадь посева рапса на 25 тыс. га и сократилась площадь посева подсолнечника на 5 тыс. га.