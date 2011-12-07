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Большаков: Закрепление поправки о защите исторической памяти — это социализация молодого поколения

В обновленной Конституции планируют закрепить уважение к подвигу защитников Отечества.

Защита исторической памяти на уровне Конституции станет показателем преемственности и положительно скажется на социализации молодого поколения, считает завкафедрой конфликтологии КФУ ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

«Скоро будем отмечать 80 лет Победы, потом и сто лет, тогда уже не останется ветеранов. Следующие поколения должны эту память, которой мы гордимся, передавать и стараться, чтобы все оставалось в том виде, к которому мы привыкли», — сказал Большаков.

Кроме того, уважение к подвигу защитников Отечества планируют закрепить в обновленной Конституции, что, по мнению эксперта, позволит отдавать дань событиям прошлого, несмотря на спекуляцию историческими фактами со стороны некоторых государств. 

КВ
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