Глава ЦИК РТ призвал приходить на голосование по Конституции без детей

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев обратился к татарстанцам с просьбой приходить на избирательные участки без детей в целях безопасности.

Также для обеспечения требования санитарно-эпидемиологической безопасности приходить на голосование следует в маске и перчатках, захватив собственную ручку.

На самих участках будет проводиться замер температуры, дезинфекция, помещения будут оборудованы разметкой для соблюдения социальной дистанции.

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