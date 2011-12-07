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Казанские инспекторы подарили детское автокресло семье, которой ранее помогли в сопровождении до перинатального центра

За помощью к старшим лейтенантам полиции обратился мужчина вместе со своей 32-летней супругой. Они направлялись из Зеленодольска в Казань.

Госавтоинспекторы Казани сопроводили автомобиль с беременной женщиной до родильного дома, после чего встретили ее на выписке и подарили для ее родившегося сына детское автокресло. Об этом сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Известно, что 10 июня за помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, в машине которого находилась его рожавшая жена. Тогда он вместе со своей 32-летней супругой направились из Зеленодольска в Казань в Республиканский перинатальный центр. Еще утром женщина почувствовала, что у нее начинаются схватки, но уже в дороге она поняла о начинающихся родах. 

Доложив в дежурную часть старшие лейтенанты полиции Айдар Мухамедзянов и Марат Халиуллин приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Так, благодаря содействию сотрудников ГИБДД на свет появился здоровый малыш, которого назвали Матвеем. А спустя 4 дня встречать новорожденного прибыли не только родственники семьи Бочковых, но и сотрудники Госавтоинспекции, которые подарили детское автокресло.                                                                                           

КВ
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