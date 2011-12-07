МФЦ Татарстана возобновили прием в порядке живой очереди

Об этом рассказала директор ГБУ «МФЦ в РТ» Ленара Музафарова на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

Если в период самоизоляции МФЦ предлагали сокращенный список услуг — 110 из 251, то теперь учреждения возвращаются к полному перечню работ. При посещении офиса необходимо иметь при себе медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. На входе в учреждение предлагается обработать руки антисептиком. Желательно использовать перчатки.

К слову, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года сотрудники офисов «Мои документы» оказали на 20% меньше услуг.

— Если в нынешнем году мы приняли 1,5 млн человек, то в прошлом за то же время — около 1,9 млн граждан, — сообщила Музафарова.

Возвращение к привычному рабочему ритму ознаменовалось для МФЦ рядом нововведений. Например, в некоторых офисах теперь установлены баннеры, на фоне которых молодые татарстанцы, только что получившие свои первые в жизни паспорта, могут сделать снимок на память. Помимо прочего, прямо в офисе гражданам предлагается сфотографироваться на водительское удостоверение, паспорт и прочие документы. Уже сейчас число тех, кто воспользовался этими услугами, превысило тысячу человек.

За весь период самоизоляции у татарстанцев накопилось множество проблем, часть которых можно решить в МФЦ. Начиная с 13 апреля и до начала этой недели на прием к специалисту центра можно попасть только по предварительной записи. По ряду позиций очередь расписана на 3 — 4 недели вперед.

Сложной ситуацией решили воспользоваться находчивые дельцы. Они продают доверчивым гражданам места в очереди. Записываются на прием одни люди, а приходят совершенно другие. По неподтвержденным сведениям, озвученным Музафаровой, стоимость данной услуги варьируется от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Теперь в каждом МФЦ республики размещены информационные плакаты с призывом остерегаться мошенников и незамедлительно сообщать о каждом нарушении сотрудникам центра.

В случае крайней необходимости посетитель должен обратиться лично к работникам офиса, объяснить ситуацию и по возможности получить нужную услугу на месте.

«Нам не удалось столкнуться ни с одним мошенником лицом к лицу, — рассказала Музафарова. — Но мы предпринимаем особые меры предосторожности, чтобы правонарушений не происходило».

Она призывает татарстанцев более ответственно относиться к отмене предварительной записи. Отказавшись от места в очереди через портал госуслуг или кол-центр МФЦ, можно освободить время для приема другого посетителя.

Кстати

В ближайшем будущем ожидается открытие 2 новых офисов «Мои документы» в столице РТ: на ул. Чистопольской и на ул. Груздева.