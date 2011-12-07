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На один избирательный участок в Татарстане будут допускать одновременно не более 12 человек

На входе в помещение для голосования будет измеряться температура.

На один избирательный участок в Татарстане будут пускать одновременно не более 8-12 человек, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На входе в помещение для голосования будет проводиться температурный контроль всех участников», — сказал он.

Кроме того, на всех участках разместят дезинфицирующие коврики и антисептики. Также будет нанесена разметка для соблюдения дистанции, а кабинки для голосования будут без передней шторки.

Участникам голосования не придется передавать паспорт в руки члену избирательной комиссии. Все контакты участников голосования будут сведены к минимуму, уточнили в ЦИК РТ.

КВ
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