На один избирательный участок в Татарстане будут допускать одновременно не более 12 человек

На один избирательный участок в Татарстане будут пускать одновременно не более 8-12 человек, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На входе в помещение для голосования будет проводиться температурный контроль всех участников», — сказал он.

Кроме того, на всех участках разместят дезинфицирующие коврики и антисептики. Также будет нанесена разметка для соблюдения дистанции, а кабинки для голосования будут без передней шторки.

Участникам голосования не придется передавать паспорт в руки члену избирательной комиссии. Все контакты участников голосования будут сведены к минимуму, уточнили в ЦИК РТ.