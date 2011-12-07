По скверам и паркам Казани начинаются прогулки с профессиональными гидами

По информации портала kzn.ru, откроет этот необычный проект прогулка по легендарному Лядскому саду и его историческим окрестностям вместе в экскурсоводом Лилией Калимуллиной.

18 июня архитектор Анастасия Еременко и эколог Инга Петрова проведут познавательную экскурсию по Горкинско-Ометьевскому лесу.

19 июня можно будет прогуляться по набережной озера Кабан и Старо-Татарской слободе с историком-краеведом Айратом Файзрахмановым.

20 июня заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова проведет экскурсию по парку им.Горького и Русско-Немецкой Швейцарии.

21 июня гид Наталья Урейская приглашает на прогулку по парку «Крылья Советов» и Соцгороду.

Из-за соблюдения правил эпидемиологической безопасности, экскурсионные группы не могут быть больше 10 человек. Как сообщает Дирекция парков и скверов, все, кто не успел зарегистрироваться на экскурсии, могут присоединиться к прогулкам виртуально. Прямые эфиры будут вестись в Instagram-аккаунте Дирекции парков и скверов.