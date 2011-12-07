Стали известны причины разборки ругающихся матом и размахивающих палками и ножом детей. Между мальчиками возник конфликт, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что прокуратура столицы РТ начала проверку по факту разборок мальчиков с ножами. Тогда видео с инцидентом, случившемся в Кировском районе Казани, попало в социальные сети. Как оказалось, причиной его возникновения стал вспыхнувший во время игры конфликт.

Тогда очевидцы увидели, что у девятилетнего мальчика был в руке нож, но как сообщается, взят он был для строительства шалаша. Надзорное ведомство выяснило, что он и его одиннадцатилетний друг воспитываются в благополучных семьях и в подобных конфликтах ранее замечены не были.

Поэтому на отца мальчика с ножом был составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а в школу были направлены требования усилить профилактическую работу с детьми.