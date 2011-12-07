Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы смогут поблагодарить медработников через сервис «Письма врачам»

Жители республики могут оставить благодарственное письмо на портале Yardam.ru.

Татарстанцы смогут поблагодарить медработников на портале Yardam.ru, сообщили в минцифры РТ.

«Каждый житель республики может поблагодарить медицинских сотрудников за самоотверженную работу в условиях коронавируса через сервис „Письма врачам“, запущенный на информационном портале Yardam.ru», — рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы отправить письмо нужно загрузить его на сайт, указать свое имя и номер больницы, в которую хотите направить письмо, также можно загрузить фотографию.

Письма поддержки также принимаются по электронной почте: yardam@tatar.ru. Все они будут опубликованы на портале.

В акции уже принял участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин и оставил на сайте благодарность врачам от своего имени.

КВ
Лента новостей