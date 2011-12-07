Татарстанцы смогут поблагодарить медработников через сервис «Письма врачам»

Татарстанцы смогут поблагодарить медработников на портале Yardam.ru, сообщили в минцифры РТ.

«Каждый житель республики может поблагодарить медицинских сотрудников за самоотверженную работу в условиях коронавируса через сервис „Письма врачам“, запущенный на информационном портале Yardam.ru», — рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы отправить письмо нужно загрузить его на сайт, указать свое имя и номер больницы, в которую хотите направить письмо, также можно загрузить фотографию.

Письма поддержки также принимаются по электронной почте: yardam@tatar.ru. Все они будут опубликованы на портале.

В акции уже принял участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин и оставил на сайте благодарность врачам от своего имени.