В Казани пройдет круглый стол по вопросам международной практики организации конституционных реформ

В Казани 17 июня пройдет международный круглый стол по вопросам организации конституционных реформ с участием населения, сообщили организаторы.

Экспертный круглый стол состоится в Общественной палате РТ. «Цель экспертной дискуссии — дать сравнительную оценку процедурам принятия поправок к Конституции Российской Федерации с позиций общепризнанного и допустимого порядка в современном социуме», — отмечается в сообщении.

Круглый стол пройдет в формате онлайн-конференции в Zoom, на YouTube и на площадках республиканских СМИ.