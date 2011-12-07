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В Казани пройдет круглый стол по вопросам международной практики организации конституционных реформ

Круглый стол пройдет в режиме онлайн-конференции в Zoom.

В Казани 17 июня пройдет международный круглый стол по вопросам организации конституционных реформ с участием населения, сообщили организаторы.

Экспертный круглый стол состоится в Общественной палате РТ. «Цель экспертной дискуссии — дать сравнительную оценку процедурам принятия поправок к Конституции Российской Федерации с позиций общепризнанного и допустимого порядка в современном социуме», — отмечается в сообщении.

Круглый стол пройдет в формате онлайн-конференции в Zoom, на YouTube и на площадках республиканских СМИ.

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