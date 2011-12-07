В Казани родители стали активнее покупать детские коляски: в мае и июне спрос на них вырос на 80%.

Для сравнения: в целом по России рост по покупкам колясок составил чуть более 40%. По мнению аналитиков, коррективы в покупательское поведение внес коронавирус. В апреле россияне исключили прогулки, но в мае, когда карантинные меры стали смягчаться в некоторых регионах, жители стали постепенно выходить на улицы и готовиться к долгим летним прогулкам всей семьей. Самый оживленный спрос отмечен в Казани и Екатеринбурге.

Объявлений о продаже колясок на платформе также стало больше: в целом по стране их количество стало больше на 11%. Больше всего колясок, судя по объявлениям, продают москвичи и петербуржцы, причем с апреля в этих городах стало на 5% и 11% соответственно больше объявлений. Следом идут жители Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Стоит отметить, что в основном продавцы не стали повышать цены, пользуясь возможностью продать подороже. Разве что не значительно. Средняя стоимость коляски в мае выросла всего на 1% по сравнению с апрелем. В среднем по стране первоочередной для мам и пап товар на платформе бесплатных объявлений можно было приобрести за 6200 рублей. И если в Москве и Санкт-Петербурге цены остались на прежнем уровне, то в Казани отмечено самое существенное среди других городов повышение — на 5% по сравнению с апрельской стоимостью.