В Казани в рамках недели донорства добровольцы сдали 650 литров крови

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В Казани в рамках недели донорства добровольцы сдали 650 л крови, сообщили организации акции «Оставайся донором».
К акции «Оставайся Донором» подключили несколько общественных организаций, который взяли на себя вопросы информирования, привлечения и регистрации доноров.
Так, информированием граждан занималось республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Волонтеры АНО «Добрая Казань» и движение DonorSearch консультировали желающих стать донорами и организовали предварительную регистрацию на сайте DonorSearch.org, чтобы избежать скопления очередей.
«Волонтеры-медики» занимались привлечением желающих стать донорами, а также проводили информационную акцию в Центре крови. Медики рассказывали людям об основах ответственного донорства, правилах подготовки к донации, о мерах профилактики инфекционных заболеваний.
«Молодежка ОНФ» раздавала донорам сувениры с символикой организации.
В общей сложности за неделю, с 8 по 15 июня, в пунктах забора крови в Татарстане — кровь сдали 1446 человек.
Доноры получили подарки после донации — брелоки с указанием группы крови и резус-фактора, браслеты.