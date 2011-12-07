В Казани в рамках недели донорства добровольцы сдали 650 литров крови

В Казани в рамках недели донорства добровольцы сдали 650 л крови, сообщили организации акции «Оставайся донором».

К акции «Оставайся Донором» подключили несколько общественных организаций, который взяли на себя вопросы информирования, привлечения и регистрации доноров.

Так, информированием граждан занималось республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Волонтеры АНО «Добрая Казань» и движение DonorSearch консультировали желающих стать донорами и организовали предварительную регистрацию на сайте DonorSearch.org, чтобы избежать скопления очередей.

«Волонтеры-медики» занимались привлечением желающих стать донорами, а также проводили информационную акцию в Центре крови. Медики рассказывали людям об основах ответственного донорства, правилах подготовки к донации, о мерах профилактики инфекционных заболеваний.

«Молодежка ОНФ» раздавала донорам сувениры с символикой организации.

В общей сложности за неделю, с 8 по 15 июня, в пунктах забора крови в Татарстане — кровь сдали 1446 человек.

Доноры получили подарки после донации — брелоки с указанием группы крови и резус-фактора, браслеты.