В Татарстане дан старт конкурсу детского рисунка «Моя семья»

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан совместно с редакцией газеты «Казанские ведомости» объявляет первый этап III конкурса детского рисунка «Моя семья».

В этом году темой первого этапа ежегодного конкурса стала «Мир, в котором мы живем». Все мы живем в одном мире, но представление о нем у всех разное. Участвуя в конкурсе, у каждого из ребят есть возможность продемонстрировать свои творческие и художественные способности, фантазию и креативность.

Участниками конкурса могут стать дети от 3 до 14 лет. Итоги конкурса будут подводиться по трем возрастным категориям: с 3 до 7 лет, с 8 до 11 лет, с 12 до 14 лет, причем в каждой возрастной группе будут определены три призовых места. Отдельная номинация предусмотрена для учеников художественных школ.

Участники могут представлять свои работы на конкурс лично или через родителей (законных представителей). Стать участником просто. Для этого нужно отправить письмо с рисунком, не забыв указать свои имя, фамилию и телефон, по адресу: 420111, Казань, ул. Пушкина, д. 18, ТПП РТ, или на электронный адрес: tpp-rt@yandex.ru. На конверте или в теме письма обязательно укажите: «На конкурс рисунков». Работы принимаются до 17 августа. Компетентное жюри определит имена победителей 28 августа. Дипломы, сертификаты и ценные призы гарантированы!