В Татарстане выявили 43 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки подтвердили 43 случая заболевания COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Один случай завозной, остальные — контактные. 18 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

10 заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, девятерым — от 50 до 60 лет, также девятерым от 60 до 70 лет, шестерым — от 80 до 90 лет, четверым — от 70 до 80 лет, троим — от 18 до 30 лет, двоим — больше 90 лет.

19 случаев выявили в Казани, по четыре случая — в Набережных Челнах, Высокогорском и Зеленодольском районах, три случая — в Нижнекамском районе, по два случая — в Актанышском, Лаишевском и Лениногорском районах, по одному случаю — в Пестречинском, Кукморском и Тюлячинском районах.

Всего в республике коронавирус диагностировали у 4 001 человека, из них 2 835 человек выздоровели, 11 человек скончались.

В России количество заболевших увеличилось до 545 458 человек (+8 248 за сутки), из них 294 306 человек выздоровели (+9 767), 7 284 человека скончались (+193).