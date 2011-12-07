Арбуз любит тепличные условия

ВЫБОР СОРТА. Для выращивания в средней полосе России пригодны только раннеспелые сорта арбуза. Чем меньше дней проходит от завязывания плодов до их созревания, тем лучше. При выборе сорта можно пренебречь такими качествами, как форма, окраска, величина плодов и их транспортабельность. Свой-то арбузик наверняка покажется самым красивым!

Подойдут раннеспелые сорта Гамлет, Фаррао, Фотон, Медовый гигант, Скорик, Мармеладный. Но лучше приобрести сорта и гибриды, сами названия которых указывают на то, что они предназначены для выращивания в экстремальных условиях: Сибиряк, Подарок Северу, Подмосковный чарльстон, Ультраранний, Сверхранний Дютина.

СТАДИЯ РАССАДЫ. Арбузы в средней полосе выращивают только через рассаду. Чтобы сократить период появления всходов, семена замачивают или проращивают. Землю для посадки готовят из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1). При температуре 20 - 23°С семена прорастают через неделю. Всходы в горшочках выставляют на солнечное окно. В досвечивании, как правило, нет необходимости. Качество рассады будет выше, если выставить ее на застекленный и утепленный балкон или лоджию.

В любом случае нужно следить, чтобы растения не соприкасались листьями и не затеняли друг друга. Днем поддерживают температуру 20 - 25оС, а ночью и в пасмурные дни немного снижают, чтобы предотвратить вытягивание растений.

В фазе первого настоящего листа рассаду подкармливают комплексным минеральным удобрением, через полторы - две недели подкормку повторяют. Примерно за неделю до высадки рассаду закаливают: дневную температуру снижают до 15 - 17оС, ночную - до 12 - 15оС, усиливают проветривание.

В защищенный грунт высаживают в возрасте 30 - 35 дней с 3 - 7 настоящими листьями. Ни в коем случае нельзя заглублять растения, так как эта культура очень чувствительна к грибным заболеваниям!

НА ПОСТОЯННОМ МЕСТЕ. В средней полосе арбуз можно вырастить только в теплице или под временным пленочным укрытием. Как это ни покажется странным, но арбузы лучше уживаются под одной крышей теплицы не с родственниками-огурцами, а с томатами, перцами или баклажанами: тем и другим необходима более низкая влажность воздуха. Причем размещать их лучше с северной стороны теплицы (в противном случае разросшиеся плети будут затенять основную культуру).

Перед посадкой почву заправляют органикой: перепревшим навозом или торфом. Замечено, что свежий навоз ослабляет устойчивость растений к болезням. Внесение фосфорно-калийных удобрений, напротив, ускоряет рост, цветение и созревание плодов. Первую подкормку делают через две недели после посадки, вторую - в фазе бутонизации.

ЦВЕТЕНИЕ И НАЛИВ ПЛОДОВ. Растения формируют в один стебель, боковые плети на первых 6 междоузлиях полностью удаляют, на остальных прищипывают после четвертого листа. Опыляются арбузы насекомыми, но в теплице и в пасмурные дни в открытом грунте иногда приходится прибегать к искусственному опылению.

Когда 2 - 3 завязавшихся арбузика достигнут размера грецкого ореха, прищипывают главную плеть (после последнего плода оставляют 4 - 5 листьев) и удаляют все неплодоносящие побеги.

В теплице подрастающие плоды подвешивают в сетку, иначе хрупкая плодоножка не выдержит нагрузки и обломится. При выращивании в открытом грунте боковые плети тоже прищипывают после 4 - 5-го листа, а под плоды подкладывают небольшие дощечки или другой негниющий материал.

Арбуз развивает мощную корневую систему, способную добывать влагу практически из сухой почвы. Но умеренный полив все же нужен. Прекращают его только перед созреванием, чтобы плоды были сладкими.

АРБУЗНАЯ БОЛЯЧКА. Наверное, каждому знакомы крупные округлые или овальные желто-бурые пятна на листьях огурца, покрывающихся со временем розовым налетом. Это признаки опасного грибного заболевания антракноза. Со временем пятна образуются на стеблях, корневой шейке, черешках и плодах. Если вовремя не принять меры, можно потерять значительную часть урожая! Арбузам - родственникам огурца, ничто «огуречное» не чуждо. В том числе и антракноз.

При повышенной влажности на арбузных листьях также образуются округлые бурые пятна. Болезнь быстро прогрессирует, вдавленные пятна-язвочки появляются и на плодах - арбузы загнивают, становятся горькими. Причем инфекция сохраняется на растительных остатках и семенах. Поэтому перед посевом семена арбуза рекомендуют прогревать при температуре 50оС в течение 5 часов или при 30 - 40оС 3 - 4 дня. А потом замачивать 18 - 24 часа в однопроцентном растворе марганцово-кислого калия при температуре 26 - 30оС.

Во время вегетации растения опрыскивают одним из фунгицидных препаратов. Растительные остатки уничтожают.

УБОРКА УРОЖАЯ. Последний и не менее важный этап - уборка плодов: здесь важно не поторопиться и не опоздать. Рисунок коры стал более четким, восковой налет почти исчез, а при постукивании плоды издают глухой звук, значит, пришла пора собирать урожай и поздравления от родных и знакомых. Умение вырастить нетрадиционную для нашей зоны культуру - показатель наивысшего мастерства!