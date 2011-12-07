Больше половины россиян полюбили автомобиль благодаря пандемии

Эксперты «Авито Авто» представили результаты июньского опроса о том, как коронавирусная пандемия поменяла отношение россиян к личному авто. Так, например, 9% жителей России, не имеющих автомобиль, теперь решили все же купить его. Другие 3%, уже имевших машину в личном пользовании, хотели было продать свою легковушку, но передумали. 57% опрошенных россиян стали чаще ездить в своем автомобиле, а не в общественном транспорте, опасаясь за свое здоровье. Остальные 43% респондентов заявили, что в целях безопасности постараются реже использовать общественный транспорт, сообщает пресс-служба портала «Авито Авто».