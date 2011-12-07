Чем отличается ломбард от комиссионного магазина?

На вопрос читателя «КВ» отвечает заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Нурания Хайруллина:

— Между ломбардом и комиссионным магазином больше различий, чем кажется на первый взгляд. Главное из них — ломбард выдает заем под залог вещи, а комиссионный магазин берет вещь, чтобы продать.

В ломбард можно обращаться, если срочно нужны деньги, но расставаться с имуществом вы не планируете. Заем выдается без справок и поручителей, нужен только паспорт, а также вещь для залога. Легальная организация должна бесплатно провести оценку и выдать деньги. После оплаты долга и процентов по нему вещь вернут. За имущество можно не волноваться — ломбард обязан его сохранить и застраховать. Продать имущество он имеет право только после окончания льготного периода. То есть даже после того, как срок договора закончился, на погашение займа дается еще один месяц. Если вещь оценили дороже 30 тысяч рублей, ее продадут на публичных торгах. При этом, даже если ломбард продаст имущество за меньшую сумму, чем одолжил, заем будет считаться погашенным. Если же в итоге продали дороже, чем оценили, или если сумма оказалась больше, чем долг перед ломбардом, клиенту вернут разницу. Для этого следует обратиться в ломбард в течение 3 лет.

Комиссионный магазин работает по-другому: его услуги подойдут тому, кто хочет продать какую-то вещь. Магазин реализует имущество через торговые площадки и берет за это комиссию. То есть в комиссионке клиент получит деньги только после того, как вещь продали.

Есть и недобросовестные организации, которые намеренно обманывают граждан, агрессивно рекламируют свои услуги, употребляя слова, которые ассоциируются с ломбардом, хотя на деле такие фирмы ломбардами не являются. Чтобы не попасть впросак, нужно внимательно прочитать договор и обратить внимание на следующие моменты:

— официальное название ломбарда будет содержать слово «ломбард», а сведения о компании должны быть размещены на официальном сайте Банка России в реестре ломбардов;

— при заключении договора займа в ломбарде оформляются два документа: залоговый билет и сам договор, который состоит из индивидуальных условий в форме таблицы и общих условий;

— в ломбарде не допускается оформление договора в виде купли-продажи, возвратного лизинга и договора комиссии;

— на первой странице договора указывается полная стоимость потребительского займа, а его величина не может быть больше, чем устанавливает Банк России.

И еще одно отличие от комиссионного магазина: регулирование, контроль и надзор за ломбардами осуществляет Банк России, при возникновении жалоб на их деятельность можно обратиться в интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.