Если не получил медаль за Победу в ВОВ

Согласно Указу Президента РФ № 277 от 13.06.2019 «О юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», опубликованному на сайте Кремля, юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждаются:

а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;

б) труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

д) граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и награжденные государственными наградами СССР или Российской Федерации.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» носится на левой стороне груди и располагается после медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».