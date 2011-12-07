История Татарстана в вещах. Выпуск №45

Этажерка

Нашей этажерке, наверное, около 100 лет, а может, и больше. Черная изящная «аристократка» состоит из трех полок-этажей. Между полками точеные ножки-упоры. Когда-то она висела над письменным столом, на нее клали книги, но со временем мы стали бояться нагружать ее: вдруг сломается под тяжестью? Честно говоря, я не представляю, как ее заполняли дореволюционными книгами — они такие тяжелые! Такую же этажерку я увидела в Музее композитора Салиха Сайдашева. Только там она была белого цвета. Я обрадовалась ей как старой знакомой, и мысль, что этажерка предназначена для нот, зародилась после посещения этого музея.

Впрочем, надежнее эту этажерку ставить на большой письменный стол — такие были раньше в квартирах писателей или читающей интеллигенции. Когда же мой сын пошел в первый класс, на его небольшом письменном столе места для этажерки не нашлось. И вообще, мне показалось ненадежной ее хрупкая конструкция. Этажерку для сына сделала сама из его детской кроватки. Помните детские кроватки с круглыми реечками вдоль стенок? Я их укоротила, и на эти реечки можно было класть сколько угодно полочек из фанеры, увеличивая расстояние между ними или уменьшая. Подвесить ее помог брат. Да и цвет светло-желтый гармонировал с письменным столом сына. Моя этажерка служила ему исправно все школьные годы. Своим изделием я гордилась и считала его более удобным, чем этажерка-«аристократка».

А у старинной этажерки, вероятно, от старости треснула нижняя полка. Наверное, ее можно было бы выкинуть за ненадобностью, но мне стало жалко. Я приспособила ее под цветы. Она вписалась в половину подоконника. На полочках хорошо разместились кактусы и декабрист, изящно свесили свои тонкие листочки осоки и традесканции. Декабрист в первый зимний месяц регулярно цветет — он любит прохладу, место ему подошло как нельзя лучше: верхняя полка рядом с форточкой, холодный воздух обеспечен. И цветок благодарно откликается на это бурным цветением.

Софья Хамидуллина, Казань

Чугунок

Ласковое слово «чугунок» означает «горшок, сосуд из чугуна». В старину его использовали для тушения или варки в печи. К примеру, в чугунок закладывали сразу все составляющие щей — капусту, картошку, лук, морковь, затем заливали водой и ставили в печь. Печь уже была протоплена, но долго держала жар от раскаленных углей. Чугунок ставили на край (шесток) перед большим арочным отверстием (устьем). В это устье закладывали дрова, закрывали заслонку. После того как дрова прогорят, заслонку открывали. Кочергой помешав угли, отодвигали их подальше в печь. На то место, где были угли (под), ставили ухватом чугунок поближе к догорающим углям. Кстати, хлеб пекли тоже на поду, отсюда и название: подовой хлеб.

Ухват представлял собой длинную палку с кованой насадкой в виде разорванного кольца — в него проходила нижняя узкая часть чугунка, а верхняя пузатая уже проскользнуть не могла. Ухватом в печи передвигали чугунок — то поближе к углям, то подальше. Им же доставали готовое блюдо — щи или кашу, сначала пододвинув чугунок ухватом на край шестка. А потом, подхватив горячую посуду фартуком или тряпками, переносили на обеденный стол, где раскладывали еду по мискам собравшейся за обеденным столом семье.

История появления в моей семье этого чугунного раритета такова. В конце 80-х годов мой сын с другом увлеклись коллекционированием старинных монет. Денег на покупку монет не было, и вездесущие подростки повадились ходить в дома, из которых выселили жителей, на улице Спартаковской. В этих зданиях, ожидавших сноса, можно было найти брошенные предметы быта. И ребята находили там то, что им было нужно. Однажды я напросилась пойти с ними на развалины уже снесенного дома. Не удержалась и принесла домой пару чугунков. Отнесла на завод в гальванику, там их очистили от грязи времен в химическом растворе. Один чугунок я подарила брату, чему он был очень рад: тоже любитель старины! А в другом как-то захотела приготовить кашу, но доставать из жарочного шкафа плиты чугунок без ухвата было неудобно. Тогда я решила хранить в чугунке недельный запас репчатого лука.

Для фотосъемки к чугунку приложила деревянную ложку и еще один раритет — деревянную мутовку. Раньше мутовка выполняла роль взбивалки, потом эта роль перешла к металлическому проволочному венчику, его заменил миксер, а сейчас используется блендер.

Сегодня у многих на кухне стоит компактный электрический многофункциональный кухонный помощник мультиварка, и вряд ли кто догадывается, что простой чугунок — ее дедушка. Теперь старинные чугунки можно увидеть разве что в краеведческих или этнографических музеях. Этот чугунный горшок для приготовления в печи — то, что ушло навсегда, оставив о себе добрую память.

Софья Хамидуллина, Казань

Шкатулка для пуговиц

Как-то на даче искала пуговицу, чтобы пришить на пижаму внучки, взяла в руки знакомую с детства небольшую шкатулку. Пригляделась, а на ней эмблема Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года! Эту шкатулку я помню чуть ли не с рождения. Она досталась нам от бабули. Елизавета Яковлевна Сафина была замечательной рукодельницей: шить, вязать, вышивать — все умела! А самой главной сокровищницей, заставлявшей замирать детские сердца, был ящичек со всевозможными пуговицами. Каких только пуговиц в нем не было! Большие и маленькие, разного цвета и формы, темные, светлые, блестящие, прозрачные — настоящее богатство! В детстве я могла часами перебирать и рассматривать их.

Как-то бабуля нанизала много красивых пуговиц на нитку и повесила мне на шею вместо бус. Мы пошли в гости, и я забыла там свои самодельные бусы. Бабуля часто вспоминала мою оплошность, когда бралась за пошив очередного платья и нужны были к нему какие-нибудь особенные пуговицы. Но просить своих друзей отдать нашу потерю стеснялась, а те сами не догадались ее вернуть.

Когда мы с сестрой подросли, бабуля и нас приобщила к рукоделию — научила шить, вышивать, вязать спицами и крючком. Тогда и я стала наполнять уже свою шкатулку пуговицами. Несколько пуговиц достались мне от бабули, и до сих пор они лежат у меня как память о моей доброй умелой бабушке. Сегодня уже мои внучки просят дать посмотреть им пуговки.

Ляйсан Киямова, Казань

Уважаемые читатели!

Редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ». Проект посвящен 100-летию ТАССР.

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Просим принять активное участие в акции «История Татарстана в вещах» сотрудников музеев.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА