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Из-за аварии в Высокогорском районе на въезде в Казань образовалась пробка

После столкновения «БМВ» с грузовиком, иномарка перевернулась поперек дороги, а «МАЗ» перегородил встречную полосу движения.

Из-за аварии в Высокогорском районе во въезд в Казань образовалась гигантская пробка. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщили агентству очевидцы происшествия, ДТП около двух часов дня в Высокогорском районе произошло между грузовиком «МАЗ» и «БМВ». В следствии столкновения, внедорожник перевернулся, перегородив дорогу, а большегруз вылетел на встречную полосу движения, препятствуя тем самым движение другим. Это послужило образованию гигантской пробки в обе стороны дороги. Информация о случившемся еще устанавливается.

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