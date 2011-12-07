Из-за аварии в Высокогорском районе на въезде в Казань образовалась пробка

Из-за аварии в Высокогорском районе во въезд в Казань образовалась гигантская пробка. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщили агентству очевидцы происшествия, ДТП около двух часов дня в Высокогорском районе произошло между грузовиком «МАЗ» и «БМВ». В следствии столкновения, внедорожник перевернулся, перегородив дорогу, а большегруз вылетел на встречную полосу движения, препятствуя тем самым движение другим. Это послужило образованию гигантской пробки в обе стороны дороги. Информация о случившемся еще устанавливается.