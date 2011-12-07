Как менялись границы Татарстана за вековую историю

Решение о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики было принято в конце января 1920 года. Такое название республика носила до 25 июня 1937 года, когда согласно ее новой Конституции порядок слов изменился на привычный нам сейчас - ТАССР.

Результатом этого знакового события стало создание межведомственной комиссии для разработки вопросов, касавшихся экономического положения, этнического состава населения, границ республики, а также для подготовки в целом проекта Декрета об образовании АТССР.

В начале мая 1920 года работа по подготовке проекта Декрета о создании АТССР завершилась. 4 мая 1920 года постановлением ЦК РКП (б) и Советом Народных Комиссаров РСФСР создается правительственная комиссия для разработки вопроса о границах АТССР. И 27 мая 1920 года по постановлению Всероссийского Центрального избирательного комитета и Совета Народных Комиссаров образована Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика. Ее территория сложилась из уездов и волостей пяти губерний - Казанской, Уфимской, Самарской, Вятской и Симбирской: там преобладало татарское население.

Правительственная комиссия, созданная решением Политбюро ЦК РКП (б) от 4 мая 1920 года, при определении границ АТССР исходила из учета в первую очередь национального состава населения и его волеизъявления. 12 августа 1920 года состоялось первое заседание административной комиссии по поводу детального установления границ АТССР. В результате продолжительной и кропотливой работы по согласованию и решению спорных вопросов к началу июня 1921 года комиссия составила описание границ и территории АТССР, которые в последующем претерпели значительные изменения. Национально-территориальный принцип при определении границ автономных образований, который проводился в начале Гражданской войны, теперь осуществлялся с некоторыми изменениями. Если прежде главное внимание обращалось на то, чтобы выделить территории, наиболее компактно заселенные той или иной народностью, то в дальнейшем стало придаваться большое значение экономической целостности автономных республик и областей. Прошло так называемое округление - то есть к прежнему национальному ядру присоединили территории, хотя и менее густо заселенные коренным населением, но зато составлявшие экономическое целое с этим ядром.

30 августа 1990 года Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарстана, утвержденную референдумом в марте 1992 года. С апреля 1992 года официальное название республики - Республика Татарстан.

Сейчас в составе республики 43 муниципальных района и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны). Общая площадь Татарстана - 6783,7 тыс. га. Максимальная протяженность территории - 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток. Границ с иностранными государствами Татарстан не имеет.

Республика граничит с 8 субъектами Российской Федерации: на западе с Чувашской Республикой, на северо-западе с Марий Эл, на севере с Кировской областью, на северо-востоке с Удмуртской Республикой, на востоке с Башкортостаном, на юго-востоке с Оренбургской областью, на юге с Самарской и Ульяновской областями.

Впрочем, как отмечают в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ, границы субъектов Российской Федерации по-прежнему нуждаются в корректировке: где-то границы накладываются друг на друга, что приводит к двойному учету земель, где-то имеются большие зазоры между границами, а это приводит к недоучету земель, есть и реестровые ошибки в установлении границ.

Со второго полугодия 2019 года в Республике Татарстан ведутся работы по уточнению границ. ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основе архивных материалов с учетом интересов населения республики готовит проект границ. Проект границ Республики Татарстан готов на 75% и проходит согласование с соседними субъектами. После согласования новые границы республики утверждаются правительством Татарстана и ставятся на кадастровый учет.

Заседания рабочей группы по установлению границ Республики Татарстан проходят еженедельно. В них принимают участие представители Министерства земельных и имущественных отношений РТ, ГБУ «Фонд пространственных данных РТ», Министерства лесного хозяйства РТ, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ.

Подготовил Владимир ДЫННИК

Публикация подготовлена по материалам Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан